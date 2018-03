Scoppia la lite in casa: la Polizia ritira in via precauzionale cinque fucili da caccia

Gli agenti della Volante della Questura di Forlì sono intervenuti lunedì in tre liti familiari, che si sono concluse fortunatamente senza conseguenze. In un caso sono stati ritirati 5 fucili da caccia, sebbene regolarmente detenuti: si è trattato di un provvedimento di carattere precauzionale, che segue una prassi che viene attuata nei casi in cui si verificano tensioni domestiche. Nello specifico caso le armi non sono state usate per minacciare i coinvolti.