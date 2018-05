Scoprire la Romagna correndo: tappa a Bertinoro per la Runner 451 Experience

Un fine settimana all'insegna della corsa alla scoperta della Romagna. La Runner 451 Experience ha fatto tappa al Grand Hotel Terme della Fratta. L'iniziativa ha portato runner e accompagnatori di ogni età (partecipanti compresi tra i 30 e i 60 anni) da diverse regioni italiane (Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia e dalla Romagna stessa) per conoscere le meraviglie del territorio con la corsa. Ogni giorno un allenamento diverso: venerdì l’allenamento per migliorare la tecnica di corsa, sabato “Corsa nella Storia a Ravenna” per conoscere la città 3 volte Capitale in modo diverso e domenica un allenamento collinare nella zona che congiunge Fratta Terme e Meldola, che ha portato runner principianti e più esperti, ognuno del proprio ritmo a terminare un percorso impegnativo ma incredibilmente panoramico.

Ogni sera poi, prima di cena, si è svolto un incontro dove rivedere la propria tecnica di corsa, dopo la video analisi del mattino, e per chiarire i mille dubbi della corsa. Non solo corsa: venerdì i runner insieme agli accompagnatori hanno avuto modo di conoscere i vini del territorio e tutta la storia del Paese dell’Ospitalità che domina il Forlivese dal suo "Balcone". "Nel turismo c’è una crescente richiesta di esperienze diverse, che coniughino turismo sportivo al turismo consapevole - spiegano gli organizzatori -. Con la Runner 451 Experience abbiamo provato a creare una vera esperienza dove non dare spazio solo alla passione per la corsa, ma ad una vacanza che valorizzi il territorio, facendone conoscere gli aspetti culturali, sportivi ed enogastronomici. Una vacanza, in cui tra tante persone che si conoscono si crea, in pochissimi giorni, un forte legame, grazie all’opportunità di vivere tante emozioni diverse che tirano fuori il meglio di noi".