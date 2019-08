Scorribanda dei ladri nelle aziende della zona industriale: magro bottino

Ondata di furti nelle aziende della zona industriale forlivese, diverse delle quali chiuse per ferie o in procinto di chiudere. Un'unica banda di malviventi ha fatto la sua sgradita visita in almeno 7 aziende tra via Ravegnana e il casello dell'A14. Colpi in via Campo dei Fiori, via Traiano Imperatore, via Filippi. I ladri, che sarebbero quattro, secondo alcune immagini di videosorveglianza che li immortalano, hanno saccheggiato uffici e capannoni in cerca di denaro. Il bottino raccolto sarebbe stato però modesto.