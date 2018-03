Trema la terra: scossa di terremoto avvertita in tutta la Romagna

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 Richter è stata avvertita in Romagna e nel Forlivese nella tarda serata di lunedì intorno alle 22.50.35. L'epicentro è stato localizzato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 5 chilometri sud-est a Santa Sofia, nella zona di Spinello, a 7 chilometri da Bagno di Romagna e a 9 chilometri da Galeata. L'evento sismico si è sviluppato ad una profondità di 9 chilometri. La scossa, durata pochi secondi, è stata percepita anche a Forlì, Cesena e Cesenatico, soprattutto nei piani più alti delle abitazioni. E subito la paura ha fatto il giro dei social.

Subito la paura è stata condivisa attraverso i social. "Ero parcheggiata in auto e ha scossato, sentissima benissimo", scrive ad esempio Nicoletta sulla pagina Facebook di ForlìToday. "A Carpena s è sentita più che bene - scrive Luana -. Sono partiti anche alcuni allarmi delle auto". "Il letto tremava", è la testimonianza di Giuliana. "Mi sono sentita tremare la sedia", è la testimonianza di Carmen. "E' durata almeno cinque secondi", scrive invece Alessandro. Tanto spavento, ma fortunatamente non si segnalano danni a cose o persone. Al 115 non sono giunte richieste di soccorso, ma solo di informazioni.