Scritte su George Perry Floyd: subito ripulito il ponte vecchio di Vecchiazzano

L'amministrazione comunale ha provveduto già a ripulire il ponte vecchio di Vecchiazzano, in via Ponte Rabbi, imbrattato mercoledì. Gli operatori, a seguito di varie segnalazioni, hanno tolto le due scritte a carattere cubitali che facevano riferimento alla morte di George Perry Floyd, ucciso mentre era sotto la custodia della polizia di Minneapolis. Commenta il lettore che attraverso ForlìToday ha segnalato l'imbrattatura: "Un sentito grazie per la pulizia in tempi record e bravi a tutti coloro che si sono adoperati così velocemente. Ma adesso bisogna solo sperare nel senso civico e nell'educazione di tutti".

