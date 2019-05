Scroscio violento di pioggia: il Bevano allaga alcune aree di Panighina. Nuova allerta meteo

Un intenso e localizzato nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio di martedì nell'area bertinorese. In particolare è stata colpita la zona di Panighina, dove l'improvviso innalzamento del livello dell'acqua di un fossato, che segue il tracciato del Bevano, ha causato alcuni allagamenti tra via Nuova e via Gorizia. Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno effettuato alcuni interventi di messa in sicurezza dell'aria in attesa di un deflusso dell'acqua, avvenuto con la rapida attenuazione delle precipitazioni.

Un altro intenso acquazzone si è abbattuto nella tarda mattinata nell'area nord-est di Forlì. L'instabilità proseguirà anche mercoledì, con precipitazioni nelle ore pomeridiane. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha ribadito l'allerta "gialla" per "criticità idrogeologica": "Viste le condizioni di saturazione del suolo non sono da escludere riattivazioni di frane anche di medio-grande estensione sui settori maggiormente interessati dalle precipitazioni", viene illustrato. Successivamente si alterneranno schiarite ed annuvolamenti, con piogge più probabili sui rilievi.

FOTO DI REPERTORIO