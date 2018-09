Scuola di formazione politica, tanti relatori per capire il complesso mondo che ci circonda

“La complessità e le contraddizioni che caratterizzano la nostra società richiedono una categoria di amministratori, di professionisti, di dirigenti, di giovani che vogliono interessarsi alla Politica, preparati e sensibili alle esigenze dei cittadini e quindi motivati dallo spirito di servizio per il raggiungimento del bene comune. Purtroppo, invece, stiamo assistendo ad un crescente disinteresse dei cittadini verso la vita politico-sociale delle comunità di appartenenza, con una chiara manifestazione dei sentimenti di rassegnazione, di indifferenza e di rifiuto”: è la presa d'atto degli organizzatori di un corso che si propone di essere “scuola di formazione politica”, vale a dire il Centro Studi "Leonardo Melandri" insieme alla Fondazione Garzanti.

Il corso è aperto a coloro che hanno interesse a migliorare le loro conoscenze nel campo della politica. Spiega una nota: “Non è una scuola di partito, ma un ciclo di formazione alla politica, con un taglio non accademico, ma operativo, con docenti che trasmettono la loro esperienza acquisita nel campo delle rispettive attività professionali”. Il corso prevede un numero chiuso di partecipanti, con una tassa di iscrizione di 100 euro, ridotta a 50 euro per gli studenti di scuola media superiore ed universitari, e agli iscritti al Centro Studi Leonardo Melandri. Verranno distribuite dispense correlate alle materie in programma e alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il corso inizierà domani venerdì e terminerà a gennaio 2019, articolato il venerdì pomeriggio dalle 17,30 alle 19,30 e al sabato, dalle 9,30 alle 12,30. La sede del corso è presso la Fondazione Garzanti, corso della Repubblica,117 Forlì. Tra i relatori ci sono diversi politici locali, docenti universitari a Forlì e l'ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi.