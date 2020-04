La scuola di musica forlivese apre un portale di lezioni online per tutti

Arriva un nuovo portale per lezioni online di musica, si chiama Accademia247.it. Nato all’interno dell’associazione e scuola di musica Fourmusic Studio di Forlì, il portale era inizialmente riservato solo ai suoi associati, ma in seguito all’emergenza Covid-19 l’associazione ha reso il portale gratuito e disponibile in tutta Italia senza alcun vincolo. Per iscriversi, infatti, basta accedere al portale usando la propria e-mail e non è richiesta la carta di credito.

"In un periodo come quello che stiamo vivendo, far risuonare le stanze di casa con la musica acquista un valore ancora più importante - fanno sapere i responsabili del servizio - Accademia247.it si mette al servizio di chiunque voglia tenere allenate le proprie abilità con uno strumento musicale ma anche per chi vuole semplicemente allietare le giornate ai suoi coinquilini o vicini di casa".

Il portale si contraddistingue per la sua offerta innovativa: per ogni corso, infatti, sono disponibili oltre 100 video, mentre per ogni esercizio è disponibile uno spartito interattivo che consente allo studente di esercitarsi alla velocità preferita. Sono attualmente disponibili i corsi di teoria musicale, chitarra e pianoforte per principianti. Verranno rilasciati nuovi corsi per altri strumenti, tra cui il corso di batteria per principianti. Le lezioni sono fruibili da computer, tablet e smartphone. E’ disponibile un gruppo Facebook aperto dove gli allievi possono porre domande o condividere i loro video ed avere un contatto diretto con l’insegnante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“In questo modo desideriamo rendere servizio alla comunità. - dice Giammarco Tassinari, membro del consiglio direttivo di Fourmusic Studio e ideatore di Accademia247.it - Ci siamo accorti che l’offerta online di corsi di musica attualmente disponibile non era ampia e abbiamo pensato di rimediare. Siamo sicuri che questo regalo verrà apprezzato”.