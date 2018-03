A Forlì il Comune ha deciso: sabato scuole aperte regolarmente

"Alla luce dell'ultimo bollettino meteo e del confronto con i tecnici, Sabato 3 marzo 2018 riprenderanno regolarmente le attività didattiche nelle scuole non sede di seggio elettorale. La situazione della viabilità si sta normalizzando, continueranno comunque le azioni preventive sui punti critici della città": è quanto annuncia il Comune di Forlì dalla sua pagina facebook. Le scuole resteranno chiuse solo dove era previsto essendo sede di seggio, per allestire gli ambiente in vista del voto. Quindi si torna sui banchi, per gli studenti che frequentano anche il sabato, dopo quattro giorni di stop alle lezioni.

Speciale maltempo del 2 marzo