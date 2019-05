Maltempo, il Comune opta per le scuole aperte. Lezioni sospese solo in due frazioni

Il Comune di Forlì ha optato per mantenere le scuole aperte, a differenza delle vicine Ravenna e Cesena. Quindi le attività scolastiche nella giornata di martedì saranno regolari in tutte le scuole di ogni ordine e grado, fatto salve quelle che si trovano nell'epicentro dei disagi, vale a dire a San Martino in Villafranca e a Villafranca, le due frazioni su via Lughese maggiormente colpite dagli allagamenti causati dalla rottura dell'argine del fiume Montone. Solo per queste due frazioni, quindi, il Comune ha disposto la chiusura delle scuole con un'apposita ordinanza.