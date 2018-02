Altra neve in arrivo, studenti a casa anche giovedì: la mappa delle scuole chiuse

La neve sta regalando una "settimana bianca" agli studenti. Anche giovedì gli alunni forlivesi resteranno a casa. Infatti il sindaco di Forlì, Davide Drei, ha deciso di adottare il provvedimento di sospensione dell’attività didattica in tutte le scuole di ordine e grado "in considerazione dell’Allerta di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, diramata mercoledì, e che prevede per le prossime ore un nuovo inasprimento dell'ondata di maltempo con importanti partecipazioni nevose, ghiaccio e criticità idrogeologica. Il provvedimento riguarda anche le attività didattiche universitarie, come stabilito dal presidente del Campus in accordo col Magnifico Rettore.

"La scelta punta a garantire condizioni di maggior sicurezza possibile a fronte di un evento meteorologico di particolare intensità che ha visto nelle ore recenti raggiungere temperature estreme, con formazione di blocchi ghiacciati, e che proseguirà con una ondata di neve prevista in modo copioso anche in città e in pianura - viene precisato -. La situazione continua ad essere costantemente monitorata dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.) insediato in Comune di Forlì e attivo fino al termine dell’evento meteorologico".

"Le valutazioni per le giornate successive saranno effettuate a seguito della pubblicazione di ulteriori Allerte Meteo - viene aggiunto -. Si ricorda ai cittadini che in presenza di neve e ghiaccio è molto importante pulire davanti alle proprie abitazioni in modo da evitare i rischi di scivolamento, così come è fondamentale, per automobilisti e pedoni, muoversi adottando comportamenti di massima prudenza e cautela. Ogni ulteriore decisione adottata sarà comunicata tempestivamente". Lezioni sospese giovedì anche in tutti i Comuni delle vallate forlivesi e a Bertinoro. Si attendono le decisioni dei sindaci di Forlimpopoli e Castrocaro. Entrambi i comuni giovedì, a differenza di tutti gli altri, hanno scelto di tenere aperte le scuole.

