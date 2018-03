Neve e rischio gelicidio, studenti a casa anche venerdì a Forlì: la mappa delle scuole chiuse

"La situazione meteorologica continua a suggerire prudenza". Il sindaco di Rocca San Casciano, Rosaria Tassinari, annuncia così la chiusura delle scuole anche per la giornata di venerdì. Una decisione, spiega, concordata "con la dirigenza scolastica e con i Comuni limitrofi di vallata". "L'amministrazione comunale è dispiaciuta per chi può avere problemi con la gestione dei figli, ma riteniamo che la sicurezza debba essere prioritaria - afferma Tassinari -. Ringrazio il personale comunale che si sta impegnando per gestire l'emergenza e tutti i cittadini che vorranno dare una mano".

Scuole chiuse anche a Forlì

Anche il sindaco di Forlì ha disposto la sospensione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado per venerdì "per garantire le condizioni di maggior sicurezza possibile. Le valutazioni successive saranno fatte in seguito ad ulteriori allerte meteo". Un annuncio che segue quello falso pubblicato da ignoti su Facebook. Sospese le attività didattiche anche al Campus universitario.

L'annuncio segue quello comunicato dal primo cittadino di Galeata, Elisa Deo. Si allinea alle decisioni anche il sindaco di Bertinoro, Gabriele Antonio Fratto: "Per la tutela dei nostri bambini e studenti, personale Ata e docenti dispongo anche per venerdì, l'ordinanza di chiusura delle scuole nel nostro territorio. Agiremo nel frattempo con tutti gli strumenti del Piano Neve, ma vi rinnovo la massima attenzione negli spostamenti". Si attendono le decisioni dei sindaci di Meldola e Forlimpopoli.

