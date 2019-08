Scuole, infornata di 207 nuovi dirigenti scolastici: nella Provincia sono 55

E’ stato pubblicato il Decreto con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ha individuato le scuole a cui sono stati destinati 207 nuovi dirigenti scolastici, a partire del prossimo anno scolastico 2019/20. Si tratta dei vincitori del concorso appena concluso assegnati all’Emilia- Romagna all’esito delle operazioni svolte a livello nazionale.

Le sedi scolastiche sono state individuate scorrendo la graduatoria e tenendo conto dei criteri di cui all’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 ovvero valutando l’esperienza nell’attività di insegnamento, in relazione alle caratteristiche ed agli obiettivi delle Istituzioni Scolastiche. Gli incarichi conferiti avranno, secondo norma, durata triennale.

Saranno dunque 491 i Dirigenti Scolastici alla guida delle 535 scuole dell'Emilia-Romagna nell'anno scolastico 2019/2020. Erano 321 nel corrente a.s. 2018/19. Nel 2019/20 si avrà così un aumento del 53% di Dirigenti scolastici in servizio.

I 491 Dirigenti saranno in numero di 327 nel 1°ciclo (infanzia, primaria e secondaria di 1°grado) e 164 sul 2°ciclo (secondaria di 2°grado).

83 neo Dirigenti provengono dall'Emilia-Romagna e i rimanenti 123 da altre regioni. Hanno età media di circa 48 anni. Sono stati assegnati in numero di 167 al primo ciclo e 40 al secondo ciclo.

E’ così drasticamente diminuito il numero di scuole che saranno assegnate a Dirigenti scolastici in reggenza: nel prossimo anno scolastico saranno 44, erano 215 nel corrente anno scolastico: circa l’80% in meno.

La tabella con suddivisione dei dirigenti scolastici, per ciascuna provincia

BOLOGNA 112

FERRARA 40

FORLI - CESENA 55

MODENA 89

PARMA 55

PIACENZA 34

RAVENNA 44

REGGIO EMILIA 67

RIMINI 39

totale 535

Nelle giornate del 27, 28 e 29 agosto della prossima settimana, a Bologna presso la Direzione Generale di questo Ufficio Scolastico Regionale, i Dirigenti Scolastici di nuova nomina sottoscriveranno i con tratti individuali di lavoro correlati all’assunzione in ruolo ed al primo incarico.

“L'anno scolastico 2019/2020 - dichiara il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Stefano Versari - si apre con una ingente assegnazione di nuovi Dirigenti Scolastici all'Emilia-Romagna di cui era sentita l’esigenza. Ne deriverà nuova linfa alle scuole grazie all'eterogeneità delle esperienze e all'entusiasmo per il nuovo incarico. Dirigere una scuola implica importanti responsabilità, capacità di leadership e impegno assiduo, al contempo, costituisce opportunità privilegiata, perché si svolge in contesti educativi di istruzione, cuore per lo sviluppo del capitale umano del nostro Paese. Grande responsabilità e grande onore, dunque, per i nuovi Dirigenti scolastici. Il mio augurio - prosegue il Direttore Generale - è che i nuovi Dirigenti scolastici sappiano coltivare contesti formativi socievoli e arricchenti per chiunque li frequenti, siano essi studenti, famiglie o personale della scuola e che divengano poi nel tempo sempre più capaci di rendere le diverse sensibilità personali strumento di arricchimento della comunità scolastica”.