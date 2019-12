"Scuole sicure", cani anti-droga in azione in centro, nelle scuole e alla stazione di bus e treni

Sabato mattina la Polizia di Stato ha svolto un servizio di controllo del territorio nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”, al quale hanno partecipato pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, diretto dal commissario Stefano Santandrea, dei Reparti Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Orientale” provenienti da Bologna, due unità cinofile provenienti dai Reparti Speciali di Ancona, con i cani antidroga “Edox” e “Hermes”, infine una pattuglia della Polizia Locale in abiti civili.

Durante il servizio sono stati effettuati numerosi controlli all’ingresso dei plessi scolastici, della Stazione, del Punto bus, del centro cittadino, parchi pubblici e altri luoghi solitamente frequentati dai giovani che si sono assentati dalle lezioni scolastiche. Durante uno di questi servizi, l’attenzione dei poliziotti è stata colta da un assembramento di ragazzi in prossimità dell’ingresso di un istituto del centro all’orario di inizio delle lezioni, i quali alla vista delle unità cinofile si sono dispersi velocemente, abbandonando a terra un pacchetto di circa dieci grammi di hashish ed un altro contenente una "canna" ed un altro grammo della stessa sostanza. La confusione non ha permesso di individuare con sicurezza chi ne fosse il proprietario, probabilmente uno tra quelli che ha evidenziato maggiore nervosismo al momento del controllo. Il progetto Scuole Sicure continuerà per tutta la durata dell’anno scolastico ed i controlli verranno svolti a campione, ma anche in risposta a richieste specifiche pervenute da alcune direzioni scolastiche che hanno inteso segnalare talune criticità riscontrate dal personale ausiliare e docente.