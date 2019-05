Era un ex negozio: inaugurata in pieno centro la sede distaccata della Polizia Locale

Taglio del nastro martedì mattina per la sede distaccata della Polizia Locale in centro storico, in corso Diaz. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del comandante Daniele Giulianini, del vice Andrea Gualtieri e del sindaco Davide Drei. Ad impartire la benedizione don Enrico Casadio. Il locale individuato, già di proprietà comunale, è stato oggetto di un importante intervento di recupero, con l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua preesistenti e il risanamento delle murature. Nell'occasione dello smontaggio della controsoffittatura esistente, si è provveduto al rinforzo strutturale del solaio.

I lavori hanno inoltre comportato il completo rifacimento degli impianti idraulici, termici ed elettrici, ormai datati e non più a norma, nonché il rifacimento dei rivestimenti e la sostituzione degli infissi. All'esterno è stata inoltre posizionata la nuova insegna luminosa, così da far percepire la presenza del presidio ai cittadini. Il recupero dell'immobile ha comportato una spesa complessiva di 50mila euro, finanziati con le risorse del bilancio comunale.

A regime qui troverà sede un nucleo di vigili urbani dedicato al cuore della città, che presenta sue specifiche peculiarità in termini di sicurezza. “Contiamo di implementare la presenza di un ispettore, in certi giorni, per esempio quelli di mercato, così da poter ricevere qui le denunce”, spiega il vicecomandante Gualtieri. La sede distaccata avrà anche un'insegna luminosa, così anche da far percepire maggiormente la sua presenza come presidio per la sicurezza in centro storico.