La Polizia Locale torna in centro per dare più sicurezza: presto una sede vicino a piazza Saffi

La Polizia Municipale torna in centro storico, lo fa con una sede distaccata che sarà inaugurata tra circa un mese, al termine dei lavori di recupero edile di un locale che prima era ad uso commerciale. Gli spazi di corso Diaz 6 sono già di proprietà del Comune e saranno dedicati ad ospitare un punto per la sicurezza in centro storico. A regime qui troverà sede un nucleo di vigili urbani dedicato al cuore della città, che presenta sue specifiche peculiarità in termini di sicurezza. “Contiamo di implementare la presenza di un ispettore, in certi giorni, per esempio quelli di mercato, così da poter ricevere qui le denunce”, spiega il vicecomandante della Polizia Locale Andrea Gualtieri. La sede distaccata avrà anche un'insegna luminosa, così anche da far percepire maggiormente la sua presenza come presidio per la sicurezza in centro storico.