Romagna Acque: entro aprile il trasferimento nella sede all'ex Mangelli

Si è tenuto martedì mattina a Romagna Acque in piazzale del Lavoro un incontro di verifica e di approfondimento, accompagnato da un sopralluogo, sulle tempistiche relative all'apertura della nuova sede della società, che è in via di ultimazione nella zona ex Mangelli. Nel corso della riunione, che ha visto la presenza del sindaco di Forlì, Davide Drei, del presidente e dell'amministratore delegato di Romagna Acque, Tonino Bernabè e Andrea Gambi, si è parlato anche del successivo trasferimento della Polizia Muncipale nella sede unica di piazzale del Lavoro. Il confronto è avvenuto alla presenza dei vertici del Corpo, di dirigenti e tecnici comunali. In vista del trasferimento di Romagna Acque, previsto entro il mese di aprile, proseguono infatti tutte le necessarie verifiche, principalmente di natura sismica, sull'attuale sede, propedeutiche allo spostamento del Corpo di Polizia Municipale.