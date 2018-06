Sedicicorto e Prem1ere Film: al via una collaborazione da oscar

Sedicicorto e Prem1ere Film siglano una collaborazione per la realizzazione del sottotitolaggio italiano del cortometraggio "The Silent Child", di Chris Overton e Rachel Shenton, premiato nel 2018 dalla Academy con l’oscar al Miglior Corto. Grazie al contributo di Alessandra Orlo, interprete e traduttrice professionista e responsabile dell’Ufficio Tirocini e Sottotitoli di Sedicicorto, il gioiello Prem1ere Film si arricchisce di un prezioso strumento per la sua capillare distribuzione festivaliera sul territorio Italiano.

"The Silent Child", protagonista insieme ai suoi due registi della presentazione della Prem1ere Film Platform, svoltasi il 14 maggio nel corso del Festival di Cannes all’Italian Pavillon, racconta la storia di una insegnante domiciliare che accudisce ed istruisce una bambina sordo-muta, aiutandola nei suoi problemi di comunicazione in famiglia, in particolare con la madre. Con la pazienza e i progressi col tempo si nota nella bambina l'apprendimento del bilinguismo, portandola sia a esprimersi con la lingua dei segni britannica che a parlare la lingua inglese, contro la volontà della madre.

Il cortometraggio di Overton e Shelton farà parte della selezione del 15° Sedicicorto International Film Festival, che avrà luogo nella città di Forlì dal 5 al 14 ottobre. Alla stessa edizione, Roberto De Feo, fondatore della Prem1Ere Film, parteciperà anche in funzione di giurato per la 1° edizione dell’Italia Film Fedic, festival nazionale a cui aderiranno autori provenienti dai diversi Cineclub Fedic (Federazione Italiana dei Cineclub). Una collaborazione, questa di Sedicicorto International Film Festival e Prem1ere Film, che dimostra come la sinergia tra festival e case di distribuzione sia necessaria e proficua per lo sviluppo del cortometraggio nel panorama cinematografico italiano.