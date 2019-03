La Segavecchia si prepara al gran finale con lo show pirotecnico: "La scommessa è stata vinta"

Dopo il bagno di folla del primo weekend, Forlimpopoli si prepara il gran finale della Segavecchia 2019. Il weekend finale culminerà nel pomeriggio di domenica con la sfilata dei carri e con il corso mascherato, poi alla sera il gran finale: la ricca tombola, la passeggiata della Vecchia, il taglio e i doni ai bimbi, la premiazione dei carri e i fuochi d’artificio, in un’esplosione di suoni, luci e colori, una cornice suggestiva per dare appuntamento all'edizione 2020. Quest’anno il tempo generalmente sereno ha favorito la festa e anche per il weekend ci si attende che permanga una condizione meteorologica favorevole. Cresce così la frenesia per i giorni che da secoli, nella cittadina romagnola, sono vissuti come i più attesi dell’anno.

Mirco Campri, presidente dell'ente organizzatore della festa, ha esternato la sua soddisfazione e quella degli organizzatori per l'andamento della festa forlimpopolese: "Il primo weekend è stato esplosivo con grandi risultati e grande partecipazione di pubblico. Sicuramente il tempo clemente ci ha aiutato. In ogni caso l'affluenza di pubblico è stata enorme ed è andata oltre ogni più rosea previsione. Da sottolineare anche la grandissima partecipazione della città come pure di persone giunte da ogni parte della Romagna. Per noi è stato davvero un grande ritorno e il segnale che ne abbiamo ricavato è che la Segavecchia è una festa importante, profondamente radicata nel cuori di tanti".

"Gli eventi della settimana - prosegue Campri - sono stati una scommessa e possiamo dire che la scommessa è stata vinta, vista la grande risposta di pubblico presente. Inoltre, ci sono stati fatti i complimenti per l'organizzazione da tutti i gruppi che hanno partecipato, per cui ci posiamo ritenere ampiamente soddisfatti anche sotto questo punto di vista". "Domenica - conclude il presidente dell'Ente organizzatore della Segavecchia - a partire dalle 15 vi saranno le tradizionali sfilate pomeridiane, alle 20 l'estrazione della tombola organizzata da Avis, poi concluderemo con la sfilata notturna, la premiazione del carro vincitore e dalle 22.15 alle 22.30 inizio dello spettacolo pirotecnico per chiudere in bellezza e darci appuntamento al 2020".

Certo è che a Forlimpopoli, da una settimana, si respira aria di festa e, dopo il bagno di folla dello scorso weekend, ci si avvia al gran finale. Campri ha sottolineato più volte come, dopo un anno di passaggio, la Segavecchia è stata letteralmente salvata e riportata agli antichi splendori, grazie al lavoro volontario di tanti forlimpopolesi. Grazie alla loro caparbietà e al loro affetto la Segavecchia è così tornata, più ricca e più forte che mai, perché la burocrazia non l’ha uccisa, anzi, l'ha rafforzata. E l'edizione 2019 sta stupendo tutti grazie al suo programma fittissimo e ricco di innumerevoli iniziative per tutte le età e per tutti i gusti.

Il programma

Sabato

- ore 14.00 - Piazze Garibaldi, Paulucci, Fratti, Trieste, Pompilio

APERTURA FIERA

Luna Park, Stand espositivi ed alimentari. Punti ristoro.

- ore 15.00/18.00 - Viale Roma 32

COLLEZIONE GUZZI BRUNELLI

Mostra di moto e di storie di Forlimpopoli

- ore 16.30 - Museo Archeologico “T. Aldini” – Piazza Fratti

“Divinità e maschere dell’antico Egitto” a cura della fondazione RavennAntica.

Gli dei in Egitto erano spesso rappresentati da maschere con forme animali, umane e molto spesso strane.

Laboratorio per realizzare maschere ispirate a quelle egiziane. Bambini da 5 a 11 anni € 5,00 a bambino. Su prenotazione durante gli orari di apertura del Museo.

Per info e prenotazioni MAF - Museo Archeologico "T. Aldini" - Piazza Fratti, 5 - tel. 0543-748071 email: didattica@maforlimpopoli.it

Domenica

- ore 8.30 - Via Veneto

AMBULANTI IN FIERA

Mercato di bancarelle tradizionali.

- ore 8.30 - Piazze Garibaldi, Paulucci, Fratti, Trieste, Pompilio

RIAPERTURA FIERA

Luna Park, stand alimentari e punti ristoro.

- ore 9.00/14.00 - Piazza Fratti – Sala Consiliare

“UNA MESSA IN PIEGA PER L’HOSPICE”

Un gruppo di parrucchiere/i offrirà gratuitamente la propria opera per una messa in piega al costo di soli 10 € a tutte le signore che lo desiderano.

Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione “AMICI DELL’HOSPICE”

- ore 9.30/12 - Via Circonvallazione

I CARRI IN MOSTRA

- ore 10.00/12 e 15.00/18.00 - Viale Roma 32

COLLEZIONE GUZZI BRUNELLI

Mostra di moto e di storie di Forlimpopoli

- ore 11.00 - Museo Archeologico “T. Aldini” – Piazza Fratti

"La Rocca Ordelaffa e i Camminamenti di ronda" a cura della fondazione RavennAntica.

Visita guidata al Museo Archeologico alla scoperta dei fatti storici avvenuti nel territorio forlimpopolese, dalla Preistoria all’epoca Rinascimentale, attraverso il racconto relativo ai materiali antichi. Questo percorso è arricchito da una passeggiata nei camminamenti di ronda che offrono al visitatore la possibilità di osservare dall’alto il meraviglioso complesso monumentale della Rocca Ordelaffa.

Su prenotazione durante gli orari di apertura del Museo. € 7,00 a persona, comprensivi di ingresso al Museo. Durata 1 ora e 30 minuti Per info e prenotazioni MAF - Museo Archeologico "T. Aldini" - Piazza Fratti, 5 - tel. 0543-748071 email: didattica@maforlimpopoli.it

- ore 14.30 - Piazza Fratti

Laboratorio creativo con utilizzo materiali di recupero a cura della Soc. Coop. “Formula Solidale” offerto a tutti i bambini intervenuti alla festa

- ore 14.30 - Vie e Piazze

SOCIETÀ FILARMONICA “LA FOLKLORISTICA”

Esibizione del gruppo folkloristico di Bettolle (SI)

- ore 15.00 - Vie e Piazze

CORSI MASCHERATI CON PASSEGGIATA DELLA VECCHIA, SFILATA DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI MASCHERATI A PIEDI

Ingresso offerta libera

- ore 18.00 – Piazza Garibaldi

Animazione

- ore 20.00 - Piazza Garibaldi

Estrazione della tombola organizzata da AVIS Comunale di Forlimpopoli

Cinquina in fila € 250,00 - Tombola € 1.000,00

- ore 20.30 - Vie e Piazze

CORSO MASCHERATO NOTTURNO CON PASSEGGIATA DELLA VECCHIA IN UN VORTICOSO GIOCO DI LUCI E SORPRESE

Ingresso offerta libera

- ore 22.15 - INCENDIO DELLA ROCCA – COREOGRAFIE PIROTECNICHE MUSICALI

MOSTRA CIMELI “LORENZO BANDINI”

Domenica, dalle ore 10 alle 18, nella sala centro arti all'interno della Rocca, organizzata dalla Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli insieme all’associazione Trofeo Lorenzo Bandini, si potrà ammirare una mostra di cimeli dedicata al prestigioso riconoscimento che porta il nome del compianto pilota Lorenzo Bandini.