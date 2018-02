Segavecchia, forse qualcosa si muove: sfilata a piedi di gruppi mascherati

Qualcosa si muove per salvare la Segavecchia. Grazie all’impegno di molti volontari, cittadini e organizzazione dell’evento, si è a quanto sembra arrivati ad un piccolo compromesso per salvare quello che è uno delle attrazioni principali, insieme alla Festa Artusiana, di Forlimpopoli. Se da un lato è stato confermato l’annullamento della sfilata allegorica con i carri, come avevano spiegato in un lungo comunicato il sindaco Mauro Grandini e Mirco Campri, presidente dell’Ente Folcloristico e Culturale Forlimpopolese (LEGGI L’ARTICOLO), da un lato ci sarà comunque una piccola ‘sfilata’ ma di gruppi mascherati.

Mobilitazione anche su Facebook, con tantissimi cittadini che su “Sei di Forlimpopoli se…” e sul neonato gruppo “Salviamo la Segavecchia” hanno voluto dare il loro sostegno all’organizzazione, cercando di fare qualcosa per salvare il salvabile. Ed effettivamente qualcosa si è mosso. In una riunione straordinaria convocata per domenica mattina si è deciso per far sfilare la “Vecchia” che storicamente dà il via alla manifestazione, seguita da gruppi mascherati, domenica 18 marzo. Sono stati invitati i genitori dei bimbi iscritti inizialmente a salire sui carri, a presentarsi in maschera per poi sfilare a piedi. “Siamo riusciti - dice su Facebook Leopoldo Brunelli, amministratore del neonato gruppo Salviamo la Segavecchia e uno dei principali promotori della mediazione con le associazioni e l’amministrazione comunale - anche a chiedere la Giornata del Ragazzo. E’ una corsa contro il tempo, ma probabilmente ce la faremo. Siamo riusciti anche a placare ragionevolmente la polemica, grazie anche all'educazione dei presenti, e non pensiate che sia facile al giorno d'oggi. Il gruppo rimarrà aperto a tutti e attivo nell'informazione per lo sviluppo e il proseguo della festa negli anni a venire, per cui sono lieto di confermarvi che la Nostra Vecchia non è affatto morta, si è solo pesantemente ammalata e ha bisogno delle cure di tutti noi. Non ha un colore, non ha bandiera e neanche un partito politico: è semplicemente la Nostra Vecchia e ce la teniamo stretta”