Seggiolini anti-abbandono, "Obbligo improvviso per 1 milione e 800mila famiglie, molte nel panico"

I seggiolini anti-abbandono, cioè che muniti di dispositivi di allarme sono da oggi (giovedì 7 novembre) obbligatori, con tanto di multe (da 81 a 326 euro e - 5 punti sulla patente) per chi non si adegua. Una novità 'brusca' come sottolinea Giordano Biserni, presidente di Asaps, l'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale.

"Si pensava che i tempi sarebbero stati più lunghi, e che l'obbligatorietà sarebbe iniziata da marzo, rispettando i 120 gironi fissati dalla legge. Visto e considerato che il decreto che fissa i requisiti tecnici è di ottobre". Biserni si dice "perplesso" e aggiunge: "la legge è sacrosanta e noi come Asaps ne siamo stati promotori. Ma non mi convincono i tempi, dall'oggi al domani si costringono 1 milione e 800mila famiglie ad adeguarsi e molte sono nel panico. Non capisco la necessita così impellente di fissare l'obbligo ora, considerato che non siamo riusciti a farlo in estate, dove i rischi sono maggiori con i bimbi che possono essere dimenticati in un momento di grossa calura".

Ma come funzionano questi strumenti di allarme? Il decreto, spiega l'Asaps, prevede che i dispositivi "dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l'invio di messaggi o chiamate)". Il Decreto del ministero dei Trasporti ha stabilito anche le caratteristiche tecniche di questi dispositivi "che potranno essere integrati all'origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo".

"Occorre maggiore chiarezza - la preoccupazione di Biserni - dove si comprano? Alcuni sono già in vendita a 60 euro su Amazon, sono sistemi consoni alle caratteristiche del decreto? Arrivare fino a marzo darebbe alle aziende produttrici più tempo per organizzarsi".

Per agevolare l'acquisto dei dispositivi, è stato istituito un fondo per un incentivo di 30 euro per ciascun sistema di allarme acquistato. "Ma chi ne ha diritto, questo è un altro aspetto poco chiaro - attacca il presidente Asaps - a noi come Associazione sostenitori Polstrada, interessa anche e soprattutto che il seggiolino sia fissato bene e con la cintura, questo è fondamentale per la sicurezza stradale"

Biserni prevede che ci sarà "una forte pressione dei parlamentari perchè il buonsenso suggerisce un rinvio a marzo di questo nuovo obbligo per le famiglie con bimbi piccoli".