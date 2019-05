Si completa la segreteria della Cgil: Cimatti e Castagnoli affiancano Maria Giorgini

Si completa la dirigenza della Cgil territoriale di Forlì. Dopo la nomina della nuova segretaria, Maria Giorgini che succede a Paride Amanti , l’Assemblea Generale della Camera del Lavoro Territoriale di Forlì - che si è tenuta mercoledì - ha eletto la nuova Segreteria Confederale con 90.2% di voti favorevoli, su proposta di Giorgini stessa. Formano la segreteria Moreno Cimatti e Emanuela Castagnoli. I due neo-eletti affiancheranno Maria Giorgini nella conduzione politica della Cgil di Forlì. L’Assemblea Generale, ai cui lavori ha partecipato Veronica Tagliati della CGIL Emilia Romagna, auspica a tutti un buon lavoro e saluta Mengozzi Dealma e Loretta Ceredi ringraziandole per il lavoro svolto in questi anni.

Maria Giorgini è stata la prima segretaria generale donna per la Cgil di Forlì. Ha 37 anni, è entrata in Cgil nel 2004, ed ha ricoperto diversi incarichi tra cui l’impegno nell’ufficio migranti della Camera del Lavoro di Forlì e nei servizi orientamento al lavoro per poi essere eletta a 24 anni segretaria generale del NidiL Cgil di Forlì. A 27 anni, nel 2009, è stata eletta segretaria generale della Filcams Cgil di Forlì ricoprendo l’incarico fino ad aprile del 2016 quando a 34 anni è stata eletta segretario regionale della Filcams Cgil Emilia Romagna con delega all'organizzazione.