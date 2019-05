Sei interventi per salvaguardare le foreste del Forlivese: dalla Regione più di 800mila euro

La Regione Emilia Romagna ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi per le foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Complessivamente sono stati finanziati 20 interventi, per un contributo totale di 2.369.753 euro e l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, con 6 interventi ed un contributo di 806.499 euro (pari al 34% del totale) è risultata uno degli enti beneficiari.



Gli interventi finanziati comprendono sia lavori di forestazione finalizzati ad accrescere la resistenza dei soprassuoli contro gli incendi boschivi, sia la sistemazione e ripristino della viabilità di servizio e accesso alle aree forestali, sia ancora interventi di sistemazione in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico. Si tratta, quindi, di lavori molto importanti, che contribuiranno ad accrescere ulteriormente la sicurezza e la fruibilità del territorio appenninico e, al tempo stesso, a fornire opportunità occupazionali per le imprese forestali.

Ottengono un contributo di circa 150mila euro oguno i seguenti progetti: forestazione finalizzati alla prevenzione e protezione contro gli incendi boschivi nelle aree a ridosso della strada forestale Aia vecchia-Rifugio Fratta-Mandrioli, nel complesso forestale regionale “Bidente di Corniolo” (Santa Sofia), consolidamento di un tratto del corpo stradale della strada forestale “Caprincolle-Pian d'Astura-Colla Bucine”, nel complesso forestale regionale “Alto Montone-Alto Tramazzo”, in Comune di Portico e San Benedetto (FC); ripristino dell'attraversamento sul torrente Fantella, loc. Valmisole, della strada forestale “Fantella-Valchiana nel complesso forestale regionale “Fantella Galeata” in Comune di Premilcuore; interventi di forestazione finalizzati alla prevenzione e protezione contro gli incendi boschivi nelle aree a ridosso della S.P. Monte della Forche (Galeata) e in loc. Campostroni (Premilcuore) nel complesso forestale regionale “Fantella Galeata” ed infine gli interventi di forestazione finalizzati alla prevenzione e protezione contro gli incendi boschivi nelle aree a ridosso della strada forestale Monte Collina-Bagno nel complesso forestale regionale “Alto Montone-Alto Tramazzo” in Comune di Tredozio (quest'ultimo 135mila euro).

“Entrando nello specifico, nel territorio comunale di Santa Sofia verranno finanziati lavori di forestazione finalizzati alla prevenzione e protezione contro gli incendi boschivi nelle aree a ridosso della strada forestale Aia vecchia-Rifugio Fratta-Mandrioli, nel complesso forestale regionale “Bidente di Corniolo”- sottolinea il Sindaco Daniele Valbonesi. I lavori, il cui importo complessivo ammonta a 184.210, riceveranno un contributo di € 147.337 da parte della regione Emilia Romagna, “ancora una volta attenta alle esigenze dei comuni montani”, dice Valbonesi, che prosegue ricordando che il progetto di forestazione del Comune di Santa Sofia è il primo in graduatoria regionale".