Semaforo spento: la nuova rotonda di Porta Ravaldino è realtà, ecco come si presenta

Si sono conclusi i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di Porta Ravaldino. "Si tratta - ricorda il sindaco Gian Luca Zattini di un'opera di pubblica utilità che introduce una nuova viabilità cittadina e che questa amministrazione ha ritenuto di poter proseguire garantendo la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori nonché il rispetto dei tempi di consegna dei lavori".

Dopo che era stata completata la rotonda tra le vie Bonzanino, Salinatore e Camaldolino, lunedì sono iniziati i lavori di asfaltatura di Piazzale di Porta Ravaldino e aree limitrofe (viale Salinatore, viale dell'Appennino, via G. Dalle Bande Nere, corso Diaz, via Duca Valentino e via Fiume Montone). E' stato disattivato l'impianto semaforico, sostituito dai cordoli e segnaletica orizzontale e verticale.

