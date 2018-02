Sembrano svenuti in auto: stavano dormendo dopo aver fatto le ore piccole

È stato indubbiamente un inizio giornata particolare quello degli studenti del Liceo Classico di Forlì. Sabato mattina, infatti, davanti all'ingresso “Icaro” dell'istituto, era parcheggiata un'auto grigia, con a bordo due passeggeri vestiti di tutto punto ed apparentemente privi di conoscenza. La scena ha anche destato preoccupazione tra i presenti, alimentata anche dalla posizione insolita del veicolo (era parcheggiato in obliquo).

Qualcuno ha pensato di chiamare i soccorsi, gesto scongiurato dal risveglio di uno dei due occupanti. L'automobilista, un ex studente del liceo così come l'altro ragazzo presente, ha riferito di aver fatto le ore piccole ad una cena e di aver preferito riposare lungo la strada di ritorno per scongiurare il rischio di un possibile colpo di sonno. "Quella dei due ex liceali è stata una scelta, per quanto buffa ed insolita, sicuramente responsabile per la sicurezza della strada", racconta un testimone che ha assistito alla scena.