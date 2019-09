Come difendersi da un'aggressione: un seminario per mamme e figlie di difesa personale

Si terrà sabato un seminario gratuito dedicato alle donne dai 13 anni in su sulla difesa personale. Allo "Sport City Libertas" in via Carlo Grigioni 15, verranno trasferiti concetti ed applicazioni pratiche su come evitare, liberarsi, scappare o, se necessario, contrastare aggressioni verbali e fisiche. Interverranno Francesco Mazzanti e Silvia Ricci in qualità di tecnici marzialisti per l'aspetto tecnico e Denis Biliato, in qualità di esperto di negoziazione e analisi comportamentale per l'aspetto mentale.

Non è richiesta alcuna esperienza in ambito marziale o prestanza fisica in quanto sappiamo che le donne più esposte al rischio sono proprio queste ultime e la nostra attenzione è rivolta proprio a queste categorie. Per difendersi infatti non serve la forza, basta la conoscenza. Essendo il seminario a numero chiuso è richiesta la conferma della presenza inviando una mail a infodsaforli@gmail.com o telefonando al numero 3396839187. E' consigliato per l'occasione un abbigliamento sportivo. E' gradita l'accoppiata mamme-figlie.