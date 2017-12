Senza assicurazione, ma parcheggiati su suolo pubblico: sequestri e multe della Polizia

Erano parcheggiati su suolo pubblico, ma senza assicurazione. E così sono stati sequestrati dalla Polizia Stradale di Rocca San Casciano: in tutti i casi anche 849 euro di multa per i proprietari. Si tratta di un Fiat Doblò intestato ad un forlivese di 40 anni, di una moto Kawasaki di un 43enne forlivese, una Mazda sempre di un uomo residente a Forlì di 51 anni (in questo caso il veicolo era anche sottoposto a fermo amministrativo per motivi fiscali, per cui al proprietario sono stati comminati altri 777 euro di multa). Stessa sorte, infine, per due motoveicoli intestati ad un ravennate di 65 anni.