Sequestrata fino a quando non avrebbe organizzato il sesso a tre: condannato il fidanzato

Un uomo di 35 anni di Bertinoro è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione dalla Corte d'Assise di Forlì. Il reato del quale è stato riconosciuto responsabile in primo grado è quello di sequestro di persona. La sequestrata, secondo quanto ricostruito dalle indagini, affidate ai carabinieri della compagnia di Meldola, fu la fidanzata, romana all'epoca di 19 anni. Da qualche mese i due si conoscevano e frequentavano e, all'interno del rapporto di coppia, sempre più pressanti si sarebbero fatte le richieste di lui per praticare sesso a tre, aggiungendo quindi un'altra donna che doveva essere la fidanzata stessa a reperire. Una ricerca a cui lei in un primo momento avrebbe acconsentito, ma non trovando mai una compagna "di giochi" disposta a consumare sesso anche con il suo fidanzato.

Da qui, sempre secondo i giudici che hanno emesso la sentenza (presidente della Corte Giovanni Trerè), la pressione del compagno si sarebbe fatta sempre più asfissiante fino ad impedire alla 19enne di uscire da quella casa di Bertinoro in cui sarebbe stata tenuta segregata. A lanciare l'allarme fu un'amica della giovane, preoccupata per le sue sorti. Questo comportò una veloce irruzione dei carabinieri in quell'abitazione. L'uomo da parte sua si è sempre difeso spiegando che la ex fidanzata era libera di muoversi ed ora solo un'ospite in casa. Anche sul fronte sessuale, il 35enne ha controargomentato che la giovane fosse parte attiva del progetto di praticare il "triangolo sessuale". Versione che tuttavia non ha incontrato il favore dei giudici che hanno optato per una condanna a tre anni e due mesi. Non è stata disposta una custodia detentiva - in attesa del processo d'appello -, ma solo l'obbligo di dimora in provincia e il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 6 di mattina. Riportano la notizia i giornali in edicola oggi.