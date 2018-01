Spianate di salame, pasta ripiena e carne d'agnello finiscono sotto sequestro

Hanno interessato anche la provincia di Forlì-Cesena i controlli a largo raggio svolti dai Carabinieri del comando Politiche agricole e Alimentari – reparti carabinieri tutela agroalimentare finalizzati al contrasto delle illegalità nel comparto agroalimentare– a tutela del consumatore e degli operatori di settore. In particolare nel territorio forlivese e cesenate e nelle province di Como, Varese, Lecco e Piacenza sono state sequestrate 73 spianate di salame piccante per carenza di elementi utili per risalire alla provenienza del prodotto, 14 chili di pasta ripiena con ingredienti (Grana Padano Dop) non autorizzati dal consorzio e carne di agnello sardo evocante la specifica Igp. A seguito dei controlli sono state elevate delle sanzioni.