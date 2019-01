Sequestro di 5 chili di marijuana: trovato è arrestato il "fornitore"

Un cittadino albanese residente a Forlì è stato arrestato per il reati di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione nasce dall’arresto di un calabrese residente a Lido Adriano, eseguito dalla Squadra Mobile durante i festeggiamenti della Notte d’Oro 2018, perché trovato in possesso di circa 5 chilogrammi di marijuana. Gli investigatori dell’Antidroga di viale Berlinguer, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ravenna, hanno effettuato le indagini che hanno consentito di individuare il presunto fornitore della droga.

E così venerdì pomeriggio i poliziotti dell’Antidroga ravennate, coadiuvati dalla Squadra Mobile di Forlì, hanno rintracciato il soggetto ed hanno eseguito nei suoi confronti l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna all’esito delle risultanze investigative. L’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Forlì in attesa dell’interrogatorio di garanzia.