Non indossa la cintura, la Polizia lo ferma: "beccato" con un carico sospetto

Tradito dalla cintura di sicurezza non indossata. Un milanese di 27 anni è finito nei guai per ricettazione dopo esser stato sorpreso da gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì con un carico di dubbia provenienza. Il controllo è stato effettuato lungo la carreggiata nord dell'autostrada A14 Bologna-Taranto subito dopo il casello della città mercuriale. L'individuo è stato fermato mentre si trovava alla guida di un "Fiat Fiorino" senza la cintura di sicurezza allacciata.

Il conducente non è stato in grado di esibire i documenti del veicolo e non ha saputo fornire indicazioni circa la sua proprietà e nemmeno su cosa trasportasse. E' intervenuta una seconda pattuglia per scortare il mezzo e la persona al comando di Polizia, dove sono stati effettuati gli approfondimenti del caso. Nel vano vi erano una bicicletta da corsa, un trapano contenuto in una valigetta e vari sacchi di plastica contenenti numerosi capi di abbigliamento ancora dotati di confezioni ed etichette.

Del materiale, privo di documentazione, il 27enne non è stato in grado di fornire indicazioni circa la sua provenienza, mentre il veicolo è risultato non esser di provenienza illecita . Per tali motivi tutto il materiale trasportato (valore stimato circa tremila euro) è stato sottoposto a sequestro penale mentre il conducente, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per ricettazione.