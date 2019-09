Serata d'apertura dell'anno sociale per la Round Table 6 Forlì

Oltre sessanta persone, nella suggestiva cornice del Grand Hotel di Castrocaro, hanno partecipato alla serata di apertura dell’anno sociale 2019-2020 della Round Table 6 Forlì, sodalizio fondato nel 1966 e composto da giovani professionisti e imprenditori fino ai quarant’anni. Vi è così stato l’esordio del nuovo presidente eletto dalla Tavola, Roberto Antonelli, 39 anni avvocato, che è succeduto all’architetto Emanuele Ciani. E’ intervenuta anche Marianna Tonellato, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che ha portato il suo saluto ai partecipanti alla serata.

Al fianco di Antonelli, nell’anno sociale 2019-2020, opererà il nuovo Consiglio direttivo composto da: Francesco Valpiani, in qualità di vicepresidente, Emanuele Ciani, in qualità di past president, Alberto Tisi, Vincenzo Bongiorno, Carlo Malferrari, Michele Schiavarelli, Federico Fabbri, Andrea Romagnoli, Davide Gabrielli, Riccardo Lombardi, Niccolo’ Riccardi, Stefano Bagnoli. Inoltre la Tavola ha scelto come membri d’onore per l’anno 2019-2020, Giovanni De Capua e Andrea Marchetti (presidente di Tavola 2017-2018). Vi sono poi i membri onorari a vita della Round Table 6 Forlì: Massimo Balzani, Mario Bassi, Loris Camprini, Stefano Cimatti, Luigi Fratesi, Giangiacomo Pezzano, Alessandro Zaccheroni.

La Round Table 6 Forlì ha già programmato numerose serate e service solidali per i prossimi mesi, a cominciare dalla tradizionale tagliatellata in programma venerdì 4 ottobre presso il Ristorante Panoramico di Forlì a sostegno dell’Associazione “Diabete Romagna Onlus”.