Serata di beneficenza per i tifosi del Cesena del club "Vecchio Mulino"

Nella serata di martedì si è tenuta la festa del Club Vecchio Mulino di Barisano, affiliato al Coordinamento del club Cesena, presso il Circolo Arci Vecchio Mulino. Alla quale erano presenti oltre 100 tifosi. Il Cesena Calcio era rappresentato da Emanuele Suagher, Romano Perticone, Riccardo Melgrati, Karim Laribi, accompagnati dal Team Manager Fiorenzo Treossi.

Durante la festa non potevano mancare cori come Romagna Mia, per far sentire la vicinanza alla squadra; ma soprattutto non è mancata la classica lotteria, con tanti premi in palio distribuiti tra i tifosi bianconeri presenti, compresi una maglia ufficiale e un pantaloncino da gara della stagione 2017/2018 del Cesena come primo premio e tanti altri gadget dedicati al Cesena. Il ricavato della lotteria è stato interamente devoluto al Comitato “Aiutiamo Anita”.

La serata si è conclusa con la consegna di una maglia ufficiale del Cesena con gli autografi di tutta la squadra al presidente del Club Vecchio Mulino, Claudio Berto e al gestore del circolo Fabio Pirone. A seguire il taglio della torta.