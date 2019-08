Serie di black-out serali e notturni in diverse zone della città: tre guasti in poche ore

Serie di black out a macchia di leopardo in giro per la città nella serata di giovedì e nella nottata successiva. Le squadre dell'Enel sono dovute intervenire in tre occasioni per tre successivi guasti che si sono verificati in città ai cavi interrati a 15 KVolt in tre diverse dorsali, per cui i black out si sono verificati in diversi punti della città. Colpite le zone di Ca' Ossi e viale Risorgimento, ma anche i quartieri Schiavonia e San Biagio in particolare in via Pelacano e via Piave.

I primi due guasti si sono verificati intorno alle ore 20, e grazie all’esercizio in telecontrollo della rete si è riusciti a rialimentare la maggior parte delle utenze interessate in meno di 10 minuti. Il black out maggiore è stato di circa 25 minuti ma ha riguardato una piccola parte delle utenze alimentate in zona Cà Ossi, in particolare in via Quarantola e viale Risorgimento. L’ultimo guasto si è verificato alle 22:11, questa volta in tutt'altra zona: nella zona di via Pelacano e via Piave. Le riparazioni sono proseguite durante la notte e per tutto il corso della mattinata. La rete è quindi rientrata nel normale esercizio.