Servizi di assistenza non sanitaria, ecco l'elenco delle persone autorizzate dall'Ausl

Con una delibera del direttore generale, l'Ausl Romagna ha approvato il regolamento per l’assistenza non sanitaria (ANS) nelle aree di degenza dei Presidi Ospedalieri del territorio. Con determinazione n. 1503 del 08/05/2019 si è dato atto della variazione della sede di accoglimento delle domande per l’ambito di Forlì – Cesena. Al 31 agosto sono scadute le iscrizioni e pertanto a seguito di avviso sono state presentate nuove domande di iscrizione negli elenchi. L'Ausl Romagna predispone l'elenco al fine di agevolare gli utenti nella ricerca di operatori che possono fornire servizi di assistenza non sanitaria a pagamento.

Ecco il nuovi elenco delle ANS in vigore dal 01.09.2019 al 31.08.2021