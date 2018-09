Servizio civile 2018, la Misericordia di Forlì mette a disposizione quattro posti

Sono quattro i posti disponibili alla Misericordia di Forlì per il servizio civile 2018. "I soci attivi e sostenitori - spiega Alberto Manni - danno la propria disponibilità a portare, con spirito di gratuità, nella nostra città e nei Comuni limitrofi un contributo di solidarietà, che trae la sua motivazione profonda nei valori evangelici della fratellanza e della condivisione , riassunti nella tradizione cristiana delle Opere di Misericordia . Il loro quotidiano impegno è testimonianza di una cultura della carità e della partecipazione attiva alla vita delle nostre comunità con "il servizio umile e generoso alla giustizia, alla misericordia verso il povero". (E.G. ,194 )".

La Misericordia di Forlì è intitolata a Don Carlo Zaccaro, sacerdote dell’Opera Madonnina del Grappa, erede di Don Giulio Facibeni ,fondatore della Missione a Scutari in Albania ,socio fondatore dell'associazione, conosciuto e molto amato in Romagna, morto il 15 maggio del 2010. Per informazioni è possibile recarsi alla sede di via Cerchia 101, oppure contattare telefonicamente i numeri 0543 818252, 338 3469861( trasportisociali ) e 3383469883 ( trasportisanitari), fax 0543818252 e posta elettronica info@misericordiaforli.it. Ulteriori informazioni sono disponili sul portale www.misericordiaforli.it.