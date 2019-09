Servizio civile, a Predappio cinque posti: "Occasione di crescita personale"

Nel sito del comune di Predappio è stato pubblicato un bando per la selezione di operatori da impiegare in progetti di Servizio Civile . A Predappio sono disponibili due posti per il progetto "Cultura No Limits" e tre posti per il progetto "La mia scuola". "Il Servizio Civile Volontario - viene spiegato - è un percorso aperto ai ragazzi dai 18 ai 28 anni che possono decidere di vivere questa esperienza della durata di 12 mesi presso un ente, associazione, Ausl e università. È sicuramente un occasione importante di crescita personale e professionale ma non solo, è un'opportunità di educazione alla cittadinanza attiva come strumento che aiuta e contribuisce allo sviluppo sociale, culturale, economico del territorio".

Il Servizio Civile prevede un rimborso economico mensile ed una copertura assicurativa più un attestato di fine servizio utile come punteggio nei concorsi pubblici e curriculum . il bando scade il 10 ottobre. "È sicuramente una invitante opportunità per tutti i giovani che decidono di investire un anno della propria vita al servizio degli altri, viene rimarcato. Per presentare la domanda occorre essere in possesso dello spid (sistema pubblico di identità digitale attraverso la quale si può accedere a tutti i servizi on line della Pubblica amministrazione). Nel sito del comune di Predappio tutte le informazioni nel dettaglio .