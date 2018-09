Servizio civile tra gli anziani con la Misericordia di Rocca San Casciano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

All'interno del progetto "Piccolo paese grandi solidarietà" presentato dalla Fraternita di Misericordia di Rocca San Casciano, sono disponibili quattro posizioni per il servizio civile. Il progetto propone servizi per persone anziane e non autosufficienti e trasporti con macchina e ambulanze. I ragazzi del servizio civile potranno usufruire di una formazione specifica per effettuare anche il servizio di autisti di ambulanza emergenza 118. La Fraternita di Misericordia di Rocca San Casciano fondata nel 1969 dall'allora Parroco Don Luigi Maretti, compirà nel 2019 50 anni di attività al servizio della popolazione del paese e del circondario; tale servizio si ispira ai valori di fratellanza, gratuità e condivisione dettati dalla fede cristiana e ad una partecipazione attiva alla vita della nostra comunità. Per informazioni è possibile recarsi alla sede di Piazza Garibaldi 30/31, oppure contattare telefonicamente i numeri 345 8842454 o 0543 950043 e posta elettronica miserocca69@libero.it.