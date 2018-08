Servizio civile nazionale, pubblicato il bando: 64 progetti per 264 posti

Sono stati pubblicati i bandi del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Province autonome, per la selezione di 53.363 volontari, dai 18 ai 28 anni, da impiegare in progetti di Servizio civile Universale in Italia e all'estero. E' possibile presentare domanda entro il 28 settembre. "Per la Provincia di Forlì-Cesena i posti a bando sono 465 per un totale di 64 progetti presentati da 36 enti del territorio - spiega il presidente del Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile di Forlì-Cesena, Raoul Mosconi -. Nel territorio di Forlì sono presenti 91 posti in enti pubblici e 173 posti i enti privati. Nello specifico 152 posti riguardano il settore “assistenza”, 79 quello di “educazione e promozione culturale”, 31 quello del settore “patrimonio artistico e culturale”, e 2 quello del settore “ambiente”".

A settembre saranno organizzati incontri informativi in cui saranno presentati i progetti di servizio civile da parte degli enti. Lunedì 17 alle 21 alla Cittadella del Buon Vivere, durante l’evento “Estate in Barcaccia”, si terrà l’incontro “Servizio civile: scoperta, orientamento, futuro” con la partecipazione di Marco Cortesi, attore e regista forlivese. Modera Michele Donati, presidente giovani imprenditori Cna. "La serata vuole mettere in luce quanto l’esperienza di Servizio Civile, sia luogo in cui i giovani possono scoprire i propri talenti, acquisire conoscenze trasversali e di indirizzo, orientarsi nelle scelte lavorative future", spiega Mosconi.

Per informazioni è possibile contattare il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.) di Forlì-Cesena: sede Forlì in Piazza G.B. Morgagni, 2 – ufficio 6D (telefono 0543.714588 – 340.9623056); sede di Cesena in Via Serraglio, 18 c/o Ass.I.Pro.V. (telefono 392.2936588 e-mail: copresc@provincia.fc.it sito: www.serviziocivilefc.it). E’ possibile, inoltre, avere informazioni direttamente dagli enti proponenti i progetti di Servizio Civile Universale.