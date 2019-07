Servizio Civile Regionale 2019, otto posti nelle scuole dell’infanzia

Il Comune di Forlì, nell'ambito del Bando di Servizio Civile Regionale 2019, propone il progetto “Generazioni in crescita, benessere e inclusione nella scuola dell'infanzia”, che permetterà l'inserimento di otto volontari in quattro scuole dell'infanzia comunali dal primo ottobre al 30 giugno 2020. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare l'integrazione dei minori con disabilità o disagio sociale, con difficoltà relazionali/comportamentali, con background migratorio, e di implementare percorsi volti a sviluppare le loro competenze e autonomie e a sostenerne il benessere. Possono partecipare alla selezione i giovani cittadini italiani o provenienti da altri Paesi regolarmente soggiornanti in Italia, che alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (29 anni e 364 giorni).

I candidati che desiderano avere più informazioni sul progetto possono contattare l'Unità Supporto all'Innovazione Educativa Tel. 0543 712394 (Rita Silimbani) - 0543/712804 (Paola Manni) e-mail: volontariatocivile@comune.forli.fc.it e partecipare all'incontro di presentazione che si terrà il giorno 4 luglio dalle ore 15 alle 16.30 nella “Sala Consiglio” del Coordinamento Pedagogico, in via Paulucci Ginnasi 17 a Forlì. Le scadenza per la presentazione delle domande è fissata per venerdì 12 luglio alle 14. La documentazione è consultabile e scaricabile sul sito del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it .