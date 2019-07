Servizio civile regionale, si avvicina la scadenza: 23 posti disponibili

Il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile della Provincia di Forlì-Cesena informa che mancano tre giorni alla scadenza dell’ “Avviso di Selezione Pubblica per la partecipazione ai progetti di Servizio civile regionale” per la selezione di 23 giovani dai 18 ai 29 anni, da impiegare in progetti da realizzarsi in ambito territoriale (scadenza venerdì alle 14). Il servizio civile è un'esperienza di solidarietà, di partecipazione attiva e crescita personale, che prevedere il coinvolgimento dei giovani in interventi sociali e culturali, progettati da enti pubblici e privati.

Per la Provincia di Forlì-Cesena i posti a bando sono 23 per un totale di 6 progetti presentati da 6 enti del territorio: Arci Servizio Civile Cesena, Caritas Diocesena Cesena- Sarsina e Forlì- Bertinoro, Comune di Forlì, Consorzio di Solidarietà Sociale, Associazione La Società dell’Allegria e Parrocchia di Santa Maria Nuova in co-progettazione con Ass.I.Pro.V. I progetti hanno durata variabile dai 9 ai 10 mesi e prevedono un impegno settimanale di 25 ore (con rimborso mensile di 433,80 euro) o di 20 ore (con rimborso mensile di 347,10 euro).

Per scaricare il Bando e visionare le schede riassuntive dei progetti disponibili collegarsi al sito http://www.serviziocivilefc.it/bandi/. Per informazioni è possibile contattare il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.) di Forlì-Cesena: Piazza G.B. Morgagni, 2 – uff. 6D – Forlì. Tel 0543/714588 – 340 9623056 e-mail: copresc@serviziocivilefc.it – pagina web: www.serviziocivilefc.it - facebook: Servizio Civile Forlì – Cesena – Coordinamento Provinciale.