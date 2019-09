Servizio Civile, sette progetti per 35 posti nei progetti dell'Arci

C'è tempo fino alle 14 di giovedì 10 ottobre per presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile. Arci Servizio Civile Forlì promuove nel nostro territorio sette progetti, per un totale di 35 posti. Progetti di assistenza. Il progetto "Uno sguardo al futuro" (7 posti) propone ai volontari attività con ragazzi e adulti diversamente abili all'interno di centri socio-riabilitativi della cooperativa sociale Cad dislocati a Forlì, Dovadola e Santa Sofia. Il progetto "Prendere per mano" (9 posti) propone attività di carattere sociale e assistenziale in Case di Riposo e strutture che accolgono persone anziane (Casa di riposo Pietro Zangheri e Casa di Riposo Orsi Mangelli; Centro Diurno Cad via Campo di Marte).

I progetti culturali, sportivi e di educazione ai diritti del cittadino. I progetti "Spazi per la cultura" (5 posti presso Arci, Associazione Cosascuola, Associazione universitaria Koiné, Associazione Fourmusic) e "Novecento: crocevia della storia" (5 posti presso Arci, Istituto storico della Resistenza Forlì e Fondazione Alfred Lewin) propongono attività in campo culturale e attività di educazione ai diritti del cittadino attraverso la ricerca nei campi della storia e della memoria. Infine, il progetto "Sport in movimento" prevede attività di promozione dello sport nella Uisp nelle sedi di Forlì (2 posti) e Cesena (2 posti) Progetto Unibo 4All al Servizio Studenti disabili dell'Università di Bologna, Campus di Forlì (1 posto). I volontari affiancheranno gli studenti universitari disabili nelle attività di studio, per fornire assistenza all'interno delle strutture universitarie a studenti con disabilità complesse e offrire un accompagnamento personalizzato a studenti o personale che presentano particolari disagi e fragilità. Progetto "Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: natura, cultura, ecosostenibilità" (5 posti, di cui 2 presso la sede del Parco Nazionale a S.Sofia, 3 nella sede del Parco Nazionale a Pratovecchio, Arezzo): il progetto propone attività di salvaguardia dell'ambiente e di conoscenza, divulgazione e promozione della biodiversità naturale come patrimonio comune, a partire dal monitoraggio e salvaguardia di alcune specie fino alle attività culturali.

La durata dei progetti di Arci Servizio Civile è di 12 mesi, per un totale di 1145 ore annue, distribuite in 5 giorni settimanali (in media 30 ore a settimana), con un compenso mensile di 439,50 euro. Possono partecipare tutti i cittadini e le cittadine italiane, i cittadini UE e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti). Importantissima novità di quest'anno è che la domanda può essere fatta unicamente online, attraverso la piattaforma domande on Line (Dol), raggiungibile via pc, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Occorrerà inoltre essere in possesso di credenziali Spid per completare la procedura. Per chi sceglie i progetti di Arci servizio civile Forlì è disponibile un servizio di assistenza alla richiesta dello Spid e alla compilazione della domanda online. Per informazioni: tel 0543/409483 e mail forli@ascmail.it, website www.arciforli.it/servizio-civile.