Servizio civile, diversi incontri per presentare i progetti in partenza

In occasione dei Bandi 2018 per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio civile in Italia e all'estero sono organizzati degli incontri di presentazione dei progetti attivi sulla provincia di Forlì-Cesena. Scadenza domande 28 settembre 2018. Il servizio civile è un'esperienza umana di solidarietà ed occasione di crescita personale, oltre che di partecipazione attiva. I progetti di servizio civile prevedono la realizzazione di azioni di inclusione sociale e di coinvolgimento dei giovani negli interventi sociali e culturali progettati da enti pubblici e privati.



I giovani interessati potranno conoscere i progetti attivi sulla provincia di Forlì-Cesena negli incontri informativi che si terranno:



- MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2018 ore 9:30 presso Sala Ex Consiglio della Provincia di Forlì- Cesena – Piazza Morgagni, 9 Forlì.

Presenteranno i Progetti di servizio civile in Italia le seguenti organizzazioni: Comune di Forlì, Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, Fondazione AVSI, ADMO, Associazione Gli Elefanti, Associazione San Martino Centro di Solidarietà, Istituto Oncologico Romagnolo, ANFFAS Forlì, ARCI Servizio Civile Forlì, ARCI Servizio Civile Cesena, AISM, Consorzio di Solidarietà Sociale, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Caritas Forlì-Bertinoro, Cooperativa Equamente, Associazione La Rete Magica. Presenteranno i progetti di Servizio Civile all’estero le seguenti organizzazioni: Fondazione AVSI, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Presenterà l'opportunità del Servizio Volontario Europeo: Consorzio di Solidarietà Sociale



- VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018 ore 16.30 presso Ass.I.Pro.V. Via Serraglio, 18 - Cesena.

Presenteranno i Progetti di servizio civile in Italia le seguenti organizzazioni: AUSL della Romagna, Fondazione AVSI, Fondazione ENAIP, Associazione Homoviator, ARCI Servizio Civile Cesena, AISM, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, CARITAS Cesena - Sarsina, Fondazione Sacro Cuore, Cooperativa Equamente, Cooperativa LIBRA. Presenteranno i progetti di Servizio Civile all’estero le seguenti organizzazioni: AVSI, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.



- MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018 ore 16.30 presso Biblioteca di Palazzo Vendemini, Corso Vendemini, 67 – Savignano sul Rubicone.

Presenteranno i Progetti di servizio civile le seguenti organizzazioni: Associazione Homoviator, ARCI Servizio Civile Cesena, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Comune di Savignano sul Rubicone, Unione Rubicone e Mare, Cooperativa Amici di Gigi, Comune di San Mauro Pascoli. Per informazioni è possibile contattare il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.) di Forlì-Cesena : Piazza G.B. Morgagni, 2 – uff. 6D – Forlì. Tel 0543/714588 – 340 9623056 e-mail: copresc@provincia.fc.it - www.serviziocivilefc.it.