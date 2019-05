Servizio civile volontario, un’opportunità per i giovani col progetto "Occhio Bello"

Anche la sezione di Forlì-Cesena dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti mette a disposizione tre posti per volontari e volontarie del Servizio civile nazionale. Un’opportunità per i ragazzi e le ragazze che vogliono trascorrere un anno svolgendo un’attività di importante utilità sociale. Un’occasione di crescita personale, formazione e lavoro aiutando gli altri. E’ stato pubblicato il bando di servizio civile volontario che seleziona in tutta Italia 766 candidati di età compresa fra i 18 e i 28 anni. Uici sezione Forlì-Cesena presenta il progetto “Occhio Bello Forlì-Cesena articoli 40”.

I volontari selezionati dovranno svolgere attività di accompagnamento a persone cieche a loro assegnate. Questo tipo di esperienza stimola nel volontario una maggiore sensibilità e una più approfondita conoscenza delle tematiche che riguardano l’handicap. Durante i mesi impiegati nelle ore di servizio civile la persona imparerà a relazionarsi in maniera sempre più consapevole con soggetti disabili. La durata del progetto è di un anno (12 mesi) per 30 ore settimanali e il compenso è di 433,80 euro mensili. Sono inoltre garantiti un periodo di ferie e la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini pensionistici.

Per poter partecipare al bando è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un paese extra europeo purché regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28 anni. Non aver riportato condanna penale. Le domande dovranno essere inviate, via Pec o a mezzo Raccomandata A/R entro e non oltre il 3 giugno 2016. In caso di consegna a mano il termine è fissato entro le ore 18 del 31 maggio. La domanda è composta dai modelli Allegati 3, 4 e 5 scaricabili dal sito www.serviziocivile.gov.it. Per informazioni sul progetto e sulla presentazione della domanda: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione Forlì-Cesena, piazzale della Vittoria, 12, 47121.