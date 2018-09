Una "Cena a impatto zero": in via Giorgio Regnoli una lunga tavolata per conoscersi e fare festa assieme

Giovedì sera via Giorgio Regnoli ha ospitato la sesta edizione della "Cena a impatto zero", un'occasione per fare socialità con i commensali presenti. L'occasione è stata anche per presentare la nona edizione della Settimana del Buon Vivere, con protagonista del venerdì il fotografo Ferdinando Scianna. Semplice il format dell'appuntamento: chi si è prenotato doveva portare da casa cibo, piatti, bicchieri e posate non di plastica, senza sprechi e senza rifiuti. Tavola e sedie sono state allestito dallo staff della Settimana del Buon Vivere, mentre i decori lungo la strada sono stati curati dai commercianti e dai residenti di via Regnoli. A fare da sottofondo alle chiacchiere a musica dal vivo della "Kissene Folk". Scopo della “Cena a impiatto zero" quello di limitare le distanze fra coloro che vivono fianco a fianco: stare tavola per conoscersi e fare festa assieme.