Settimana di controlli delle forze dell'ordine: identificate 479 persone, due arresti e undici denunce

Tra il 9 e il 14 dicembre Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie locali interessate, hanno messo in campo numerose pattuglie per un totale di 222 unità di personale impiegate. Il tutto rientra nel Piano Coordinato di Controllo del Territorio, come coordinato dalla Prefettura e, sul piano tecnico-operativo dalla Questura, sulla base delle intese condivise in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. L'attività è stata finalizzata soprattutto per contrastare i furti nelle abitazioni.

Sono state controllate 479 persone, nonché fermati e controllati 292 veicoli. Due gli arresti, undici i soggetti denunciati. Nell’ambito dei servizi, sono stati anche eseguiti sequestri penali di sostanze stupefacenti, per un totale di 12,5 grammi di hashish e 0,72 di marijuana.