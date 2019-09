Settimana europea della mobilità, Start Romagna lancia il canale Telegram

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Start Romagna rafforza il filo diretto con i Clienti lanciando i propri canali Telegram per gli utenti delle province di Forlì–Cesena, Rimini e Ravenna. Attraverso questo servizio, gratuito, gli utenti potranno essere sempre aggiornati su iniziative, modifiche dei servizi e promozioni. Per accedervi è sufficiente scaricare l’app Telegram e iscriversi al canale Start Romagna più vicino (Forlì – Cesena, Rimini o Ravenna).

Il servizio Telegram va ad aggiungersi ai già esistenti canali di comunicazione che Start Romagna ha attivato da tempo per informare la cittadinanza e, al contempo, ricevere segnalazioni o domande da parte dei Clienti.

Oltre al portale www.startromagna.it, sul quale è possibile trovare tutte le informazioni riguardanti orari, percorsi, tariffe, abbonamenti e promozioni, sono attivi la pagina Facebook e il profilo Instagram, costantemente aggiornati su avvisi e ultime novità.

Per segnalazioni e richieste di informazioni sono inoltre a disposizione dei cittadini il numero WhatsApp (331.65.66.55) e il numero telefonico Info Start 199.11.55.77 (a pagamento).