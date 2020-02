Settore business e sanità: al via un corso in interpretazione cinese-inglese

Prenderà il via il prossimo 28 febbraio il corso "Consecutive Interpreting for Business and Heath, Cinese-Inglese", promosso dal Dipartimento Interpretazione e Traduzione (Dit) dell’Università di Bologna Campus di Forlì, con il supporto organizzativo di Ser.In.Ar. L’iter formativo, che si svolgerà nella sede forlivese del Dit, si svilupperà in dieci incontri di 4 ore ciascuno ogni venerdì e sabato dalle 9 alle 13 fino al 28 marzo. L’obiettivo dell’iniziativa (che è rivolta a laureati) è di formare professionisti, in grado di operare in incontri di lavoro (one-to-one, fiere, trattative commerciali) e in contesti di assistenza sanitaria (ospedali, pronto soccorso, ospedali diurni, cliniche), ma anche in altri ambiti pubblici di servizio, acquisendo competenze per eseguire l'interpretazione consecutiva, competenze interculturali e di facilitazione delle dinamiche comunicative multilingue.

Le 40 ore formative prevedono una parte teorica introduttiva sul ruolo dell'interprete consecutivo e sulle sfide poste dalle diverse impostazioni di interpretazione, successivamente si concentreranno su esercizi di interpretazione pratica in ambo le direzioni (cinese-inglese e inglese-cinese) e sviluppo di strategie e glossari ad hoc. Gli ambiti di formazione riguarderanno l’ascolto attivo, la strutturazione delle informazioni, il recall, il prendere appunti, la produzione della lingua target e la turnazione degli interventi. Le area di business coinvolte spaziano dal marketing alle attrezzature, dal settore automotiv ai beni di consumo, dalla moda al turismo fino ai contesti sanitari medici, ai servizi sociali, alla scuola e all’istruzione, alla giustizia e all’interpretazione legale. Docenti del corso saranno Yi Xu (Università di studi stranieri del Guangdong), Bei Dong (Shanghai International Studies University / DIT).

Il termine temporale per l’iscrizione al corso è fissato al 24 febbraio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente professoressa Mariachiara Russo (mariachiara.russo@unibo.it). Le iscrizioni sono da effettuare esclusivamente online al seguente link: http://www.serinarpayments.it/consecutive-interpreting-for-busness-and-health-chinese-english/