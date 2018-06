Sfida a pallone per i terremotati di Visso: nuovo appuntamento con la solidarietà per la "Miss Mamma" Barbara Semeraro

Nuovo appuntamento con la solidarietà per Barbara Semeraro, Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016. La forlivese è stata tra le protagoniste della "Partita del Sorriso e della Rinascita", sfida calcistica che ha visto impegnata la nazionale di calcio di "Miss Mamma Italiana", allenata dal duo composto da Pierpaolo Maretti di Forlì e Filippo Tommaselli di Cesena, contro il team “Visso nel Cuore”. L'appuntamento, che si è disputato nell'impianto sportivo di Visso, comune marchigiano colpito dal terribile terremoto del 2016, con la collaborazione della Pro Loco di Lido Adriano, ha permesso di poter raccogliere fondi, superiori a 4.000 euro. La somma sarà consegnata alla Città di Visso domenica 12 agosto in Piazza Vivaldi a Lido Adriano, in occasione della selezione regionale romagnola di “Miss Mamma Italiana”. La “Partita del Sorriso e della Rinascita” è terminata in pareggio, ma ancora una volta hanno vinto l’amicizia e la solidarietà. Proseguono intanto le selezioni relative a “Miss Mamma Italiana”, per partecipare al concorso, l’unico requisito richiesto, oltre ad essere mamma, è quello di avere un’età tra i 25 ed i 45 anni e dai 46 ai 55 anni per la categoria “Gold”. Per informazioni ed iscrizioni gratuite, telefonare alla segreteria del concorso al numero 0541 344300.