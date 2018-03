"Sfide di fine vita": se ne parla in un convegno a Forlì

Il Centro Studi "Giovanni Donati" per il Volontariato e la Solidarietà dell'Ausl Romagna- Forlì, coordinato dalla dottoressa Daniela Valpiani e l'Unità Operativa di Cure Palliative Forlì, diretta da Marco Maltoni, in collaborazione con il Comune di Forlì, promuovono il convegno "Sfide di fine vita: come garantire autonomia del paziente e tutela delle persone fragili?", che si svolgerà il 23 marzo alle 17 nel salone comunale di Forlì. L'appuntamento gode del patrocinio di Ausl Romagna, Ordine dei Medici di Forlì e Cesena, Consiglio Notarile Distretti Riuniti Forlì-Rimini Ipasvi. Il convegno è aperto alla cittadinanza. Sono stati richiesti crediti Ecm per medici, infermieri, biologi, psicologi e professioni sanitarie "Un titolo difficile, che termina con una domanda - esordiscono Valpiani e Maltoni -. Per temi così complessi, è necessario rifuggire dalla semplificazioni e dalle pregiudiziali ideologiche, per cercare di capire come la tutela della autonomia del paziente trovi compatibilità con una reale relazione di cura ed una protezione delle personi in situazioni di maggiore fragilità".